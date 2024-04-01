Власть 01 апреля 2024, 00:43 Путин не выступал в поддержку смертной казни в России — Киселев Киселев заявил, что Путин против смертной казни, считая жизни россиян бесценными РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин не выступал в поддержку смертной казни, потому что для него жизнь каждого россиянина бесценна. Об этом заявил автор и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев.

«Смертная казнь — жесткий инструмент. Это хорошо, что сейчас лидер России у нас Путин. И для него жизнь каждого из наших сограждан — бесценна. Для Путина — наш исторический опыт, его профессиональное прошлое в КГБ — мощная прививка от жестокости», — заявил телеведущий.

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Киселев добавил, что в России сейчас конституционно-правовой режим, когда возвращение смертной казни практически невозможно.

Он подчеркнул, что этого не изменить ни президентским указом, ни референдумом, ни решением парламента или Конституционного суда, хотя, конечно, можно сломать любую систему при желании, но какой ценой — другой вопрос. Ведущий напомнил, что с этим придется жить нашим детям и внукам.

Ранее певица Лариса Долина высказалась за отмену моратория на смертную казнь для террористов, а спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для ее возвращения достаточно получить соответствующее решение Конституционного суда.