Власть 10 мая 2023, 23:13 Путин не терпит некомпетентных людей — Песков Песков заявил, что Путин не терпит некомпетентных людей Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин не терпит некомпетентных людей. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская, энтитет Боснии и Герцеговины).

Песков отметил, что работать с Путиным является большой честью и удовольствием, поскольку российский президент очень образованный человек.

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По словам Пескова, Путин изучает предмет, которым занимается, до конца, от А до Я.

«Он всегда так поступает и абсолютно не терпит некомпетентных людей рядом с собой. Он не терпит, когда человек на что-то претендует, но не обладает должным уровнем знаний», — сказал Песков.

Сам Путин, как отметил пресс-секретарь президента, «действует быстро, решительно».

Говоря об отношениях страны и Запада, Песков отметил, что Россия интересует Запад только с позиции «нижнего» партнера. Равноправные отношения по отношению к российскому государству даже не рассматриваются. Западные страны, как заметил Песков, постоянно пытались оказывать давление на Россию, сведя возможность равных партнерских отношений к нулю.