Власть 10 мая 2023, 23:15 Страны Запада уличили в желании подмять под себя Россию Представитель Кремля Песков заявил о вечном желании стран Запада подмять Россию РИА «Новости»

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Россия интересует Запад только с позиции «нижнего» партнера. Равноправные отношения по отношению к стране даже не рассматриваются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV Республики Сербской.

Он подчеркнул, что страны Запада постоянно пытались оказывать давление на Россию, сведя возможность равных партнерских отношений к нулю.

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«Им интересно только сотрудничество, где они сверху, а мы снизу», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что после распада Советского Союза Запад провел сразу шесть волн расширения НАТО, максимально приблизившись к российским границам. При этом когда им указали, на их обещания прошлым лидерам страны, то они подчеркнули, что никаких подтверждающих документов этим словам нет.

Песков подчеркнул, что именно лидеры западных стран своим присутствием поддержали государственный переворот на Украине. Туда приехала занимавшая тогда пост руководителя Госдепа Виктория Нуланд, министры иностранных дел Франции, Германии и Польши. Все они в свое время подписали соглашения с президентом Украины Виктором Януковичем и нарушили все свои гарантии.

«Эти страны отказались разговаривать с президентом России, когда он предложил начать переговоры и принять документы о гарантиях безопасности», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что вместо этого Запад заявил, что не потерпит ничьих приказов и возьмет Украину в НАТО.