Песков заявил, что Зеленский может приблизить окончание спецоперации РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться с условиями, которые Россия выдвинула на переговорах с представителями его страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

Пресс-атташе обозначил эту позицию российских властей в интервью французскому телеканалу LCI. Он подчеркнул, что оперативность переговоров повлияет на сроки спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

«Мы заинтересованы в том, чтобы он (Зеленский — прим. ред.) согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация. Через переговоры мы хотим положить конец спецоперации», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что российские власти не планируют убивать украинского президента. Он заявил, что позиция РФ по переговорам глав двух стран не поменялась. Президент России Владимир Путин встретится с Зеленским только после подписания мирного соглашения, подчеркнул Песков.