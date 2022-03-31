Путин не исключил увеличения роста миграции в Европу из-за продовольственного кризиса

Продовольственный кризис, с которым столкнулся мир, приведет к росту числа беженцев в страны Европейского союза. С таким заявлением на совещании по вопросам развития авиастроения и авиасообщения выступил президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что до этой ситуации довели европейские политики, которые начали работать не в интересах своих избирателей, а ради похвалы заокеанского хозяина.

«Какой-то популизм наизнанку — людей призывают меньше есть, теплее одеваться, чтобы сэкономить на отоплении, отказаться от поездок — и все это якобы во благо тем людям, от которых требуют этих добровольных лишений ради абстрактной северо-атлантической солидарности», — подчеркнул Путин.

Президент подчеркнул, что такие подходы уже привели к продовольственному кризису, за которым последует новая волна миграции в страны Европы. Но политики, понимая все риски и последствия продолжают толкать мировую экономику к кризису, глобальной инфляции и трагедии массового голода в бедных странах. Кто понесет за это ответственность — неизвестно.

На этом совещании президент Путин объявил о переводе газовых контрактов с недружественными странами на рубли. Он подчеркнул, что в случае отказа открыть счет в российских банках все действующие соглашения отменяется в связи с неисполнением обязательств покупателей.