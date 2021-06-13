Путин назвал одну из важнейших тем на переговорах с Байденом

Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в Женеве обсудят несколько вопросов, которые представляют взаимный интерес. Но одной из главных тем будет кибербезопасность. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский лидер.

По словам Путина, они с Байденом уделят особое внимание кибербезопасности, так как отключение целых систем ведет к тяжелым последствиям.

«Вопрос с кибербезопасностью является одним из самых важных на сегодняшний день. Потому что всякие отключения целых систем ведут к очень тяжелым последствиям. А это, оказывается, возможно», — заявил президент России.

Ранее глава Российского государства отметил, что обсудит со своим американским коллегой стратегическую стабильность в мире, региональные конфликты, вопросы экологии и перспективы экономического сотрудничества. В планах Путина восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и «создать реально функционирующие механизмы взаимодействия».

Путин встретится с Байденом 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Это будет их первая личная встреча после избрания Байдена на пост президента Соединенных Штатов.