Власть 26 ноября 2022, 00:09 Путин назвал задачу номер один для предприятий ОПК Президент Путин потребовал обеспечить воинские части в зоне СВО всем необходимым РИА «Новости»

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Ответственным за оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России, а также за поставки экспортной продукции для военных нужд необходимо увеличить объем работы. Как сообщила пресс-служба Кремля, с таким заявлением на мероприятии в честь 15-летия Ростеха выступил президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что сегодня необходимо нарастить объемы производимой военной продукции, чтобы удовлетворить все потребности Вооруженных сил.

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«Ключевая задача сегодня, задача номер один — сделать все, чтобы в полном объеме обеспечить потребности наших Вооруженных Сил, и прежде всего частей и подразделений, задействованных в проведении специальной военной операции», — заявил Путин.

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Президент добавил, что нужно нарастить производство и поставки и строго следовать установленным срокам по государственным целевым заданиям.

Российский лидер подчеркнул, что в ходе проведения спецоперации специалисты получили качественный опыт по противодействию современным образцам западной военной техники. Полученные знания нужно использовать для повышения качества и надежности отечественного оружия и продукции военного назначения.

Путин пояснил, что нужно укреплять взаимодействие Ростеха и других профильных предприятий оборонно-промышленного комплекса с Минобороны. Он отметил необходимость развивать внутреннюю конкуренцию между предприятиями и запускать в серийное производство только те образцы военной техники, которые подтвердили заявленные характеристики на практике.

На заседании Координационного совета при правительстве России в четверг, 24 ноября, президент России Владимир Путин п оручил увеличить объемы производства военной техники и улучшить качественные характеристики продукции. Российский лидер отметил, что совет создан для лучшей координации ведомств, министерств и предприятий. Он пояснил, что сейчас перед членами ведомства стоит задача добиться сотрудничества производителей и военных.