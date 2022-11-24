Армия 24 ноября 2022, 20:20 Путин поручил увеличить объемы производства военной техники Президент России Путин поручил увеличить объемы производства военной техники РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил нарастить объемы производства военной техники, а также улучшить ее качество. Такую задачу он поставил на совещании с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооруженных сил страны.

«Нам важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции», — заявил глава государства.

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Он подчеркнул важность прямой связи производителей и конструкторских центров с теми, кто получает и применяет эту технику. По словам Путина, необходимо обеспечить совместную работу военных и оборонно-промышленного комплекса.

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Президент напомнил, что координационный совет существует уже больше месяца. Его создали, чтобы улучшить взаимодействие и темпы работы ведомств, министерств и предприятий.

«Еще раз хочу напомнить: мы договорились, и нет необходимости вводить какие-то экстраординарные меры — этого ничего не нужно делать. Но наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу нужно», — отметил Путин.