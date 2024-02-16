Власть 16 февраля 2024, 15:42 Путин назвал успешным сотрудничество учреждений образования и предприятий Путин: миллион специалистов выпустят по программе профессионалитета к 2028 году РИА «Новости»

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Запущенная в России программа «Профессионалитет» по сотрудничеству предприятий с учебными заведениями для подготовки специалистов узкого профиля показала свою эффективность. Об этом в ходе общения с рабочими со студентами и рабочими промышленных предприятий в челябинском индустриальном парке «Станкомаш» заявил президент Владимир Путин.

Он напомнил, что в минувший четверг посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, который создал свой факультет на базе Уральского федерального университета. По такому же пути пошла и челябинская промышленная группа «КОНАР», производящая технику для газовой и нефтяной промышленности.

«Мы уже запустили программу „Профессионалитет“ и к 2028 году должны подготовить миллион специалистов по новейшим или традиционным деятельностям, которые приобретают новые качества и требуют особой подготовки работников», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что только в таком тесном сотрудничестве учебных заведений и промышленных предприятий технологический сектор России сможет достичь успеха.

В ходе рабочей поездки в Челябинск президент России Владимир Путин посетил «Завод роботов», созданный на базе кузнечно-прессового предприятия. Глава государства осмотрел цеха производства по выпуску автономных промышленных машин, а также побывал на выставке с образцам импортозамещающих компонентов для производства отечественных роботов.