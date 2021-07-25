Путин назвал уникальным новейшее вооружение ВМФ

Военно-морской флот России оснащен уникальным вооружением, которое не имеет аналогов в мире. Это гарантия защиты страны и возможность нанести удар по любому противнику. Об этом заявил президент России Владимир Путин на главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Российский лидер отметил, что Военно-морской флот способен обнаружить противника, где бы он ни находился: в воздухе, над или под водой, — и нанести неотвратимый удар.

«Сегодня у Военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар», — привело слова Путина РИА «Новости».

Глава государства напомнил, что сегодня на базе Военно-морского флота есть морская авиация дальнего и ближнего действия, комплексы береговой обороны, гиперзвуковые высокоточные системы.

«Вооружение Военно-морского флота до сих пор не имеет аналогов в мире, а мы его совершенствуем постоянно и успешно», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что Россия в кратчайшие сроки прошла колоссальный путь от скромного ботика Петра Первого до мощных кораблей и атомных подводных крейсеров. Это позволило ей войти в число ведущих морских держав. Сегодня Военно-морской флот России присутствует во всех районах Мирового океана.

Путин добавил, что служба на флоте никогда не отличалась легкостью, но всегда была почетна и востребована.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге проходит в эти минуты. Мероприятие посвящено 325-летию создания российского флота. По акватории Финского залива проходят более 50 кораблей, катеров и подводных лодок. Над ними пролетают самолеты и вертолеты морской авиации. «360» ведет прямую трансляцию парада.