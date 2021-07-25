Главный военно-морской парад проходит в Петербурге. Трансляция

Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге. Перед его началом президент Владимир Путин поздравил моряков с Днем ВМФ. «360» ведет трансляцию парада.

«Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота», — обратился Путин к личному составу экипажей.

Парадная линия из боевых кораблей уже выстроилась в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде. Президент обошел их на катере.

В параде примут участие четыре тысячи военнослужащих ВМФ, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации.

Среди участников главного военно-морского парада ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А», ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Гремящий» и «Стойкий», большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Минск», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов».