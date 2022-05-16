Путин назвал цель работы биолабораторий США

Цель работы биолабораторий США на постсоветской территории заключается в сборе биологических материалов и изучении распространения вирусов. Об этом в ходе саммита ОДКБ заявил президент РФ Владимир Путин.

Слова российского лидера привело РИА «Новости».

Глава государства добавил, что биолаборатории США на Украине фактически занимались разработкой биологического оружия.

«Мы давно били тревогу по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве. В ходе спецоперации получены доказательства, что у границ создавались компоненты биологического оружия», — процитировал Путина сайт kp.ru.

Под контролем США на Украине не просто создавали компоненты биооружия, но и отрабатывали механизмы дестабилизации эпидемической обстановки в странах СНГ, подчеркнул президент РФ.

В середине марта Министерство обороны РФ обнародовало доказательства, что в американских лабораториях на Украине велась разработка биологического оружия и изучались вирусы. Например, в харьковской лаборатории занимались изучением инфекций, передающих человеку от летучих мышей.