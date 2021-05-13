Путин назвал стрельбу в казанской школе варварским преступлением

Президент России Владимир Путин назвал трагедию в Казани варварским преступлением. Эта атака потрясла всю страну.

«Произошла страшная беда, жертвами варварского преступления стали дети и учителя», — сказал глава государства перед началом заседания правительства.

Он попросил членов Кабинета министров почтить память жертв стрельбы минутой молчания.

Также глава государства пообещал, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь. Путин призвал наградить учителей и сотрудников школы. Также он указал на необходимость ужесточить контроль за оборотом оружия в стране.

Стрельба в казанской гимназии произошла утром 11 мая. Вооруженный 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание, привел в действие самодельную бомбу. Убил девять человек, а после сдался полиции. Более 20 человек были доставлены в больницу. Пятеро детей и четверо взрослых были доставлены на лечение в Москву.

Накануне суд арестовал Галявиева на два месяца. Если его признают вменяемым, ему грозит пожизненный срок. На суде он был спокоен и даже улыбался. Сейчас он находится в СИЗО. По данным СК РФ, ранее у него было выявлено заболевание мозга. В ходе следствия с молодым человеком проведут ряд экспертиз.

В день нападения на школу Путину доложил о случившемся директор ФСБ. Тогда президент предложил ужесточить правила оборота оружия в стране, а также оказать семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь.