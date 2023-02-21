21 февраля 2023, 12:25
Путин назвал США виновными в развязывании конфликта на Украине
Президент Путин заявил, что Россия использует силу для прекращения конфликта
Конфликт на Украине развязали США и Запад, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия использует силу для прекращения боевых действий.
Ни у одной из стран в мире нет столько военных баз, сколько у США, отметил Владимир Путин. Он добавил, что достаточно посмотреть на карту, чтобы убедиться в этом. Президент напомнил, что американские власти выходили из договоров и в одностороннем порядке выходили из соглашений.
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«Угроза нарастала с каждым днем, информация не оставляла сомнений в том, что в феврале 2022-го начнется очередная карательная операция в Донбассе», — подчеркнул Владимир Путин.
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Глава государства отметил, что в развязывании конфликта на Украине замешаны Штаты. Теперь Россия вынуждена применять силу, чтобы остановить это.
«Хочу повторить: это они развязали [вооруженный конфликт], а мы используем силу, чтобы [его] остановить», — добавил Путин.
Россия не оставит без внимания «попытки покончить с ней навсегда», предупредил президент. По его словам, жители Украины стали заложниками Запада.
США
Владимир Путин
Украина
Послание Путина Федеральному собранию 2023
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