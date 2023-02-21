Важное 21 февраля 2023, 12:25 Путин назвал США виновными в развязывании конфликта на Украине Президент Путин заявил, что Россия использует силу для прекращения конфликта

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Конфликт на Украине развязали США и Запад, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия использует силу для прекращения боевых действий.

Ни у одной из стран в мире нет столько военных баз, сколько у США, отметил Владимир Путин. Он добавил, что достаточно посмотреть на карту, чтобы убедиться в этом. Президент напомнил, что американские власти выходили из договоров и в одностороннем порядке выходили из соглашений.

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«Угроза нарастала с каждым днем, информация не оставляла сомнений в том, что в феврале 2022-го начнется очередная карательная операция в Донбассе», — подчеркнул Владимир Путин.

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Глава государства отметил, что в развязывании конфликта на Украине замешаны Штаты. Теперь Россия вынуждена применять силу, чтобы остановить это.

«Хочу повторить: это они развязали [вооруженный конфликт], а мы используем силу, чтобы [его] остановить», — добавил Путин.

Россия не оставит без внимания «попытки покончить с ней навсегда», предупредил президент. По его словам, жители Украины стали заложниками Запада.