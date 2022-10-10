Путин увидел бестолковщину при частичной мобилизации | 360°

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Путин увидел бестолковщину при частичной мобилизации

Президент РФ Путин сообщил об обнаруженной бестолковщине при частичной мобилизации

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Объявленная в России частичная мобилизация вскрыла много проблем, которые накопились за долгий срок. Об этом на встрече с губернаторами заявил президент РФ Владимир Путин, написало РИА «Новости».

«Что касается мероприятий по частичной мобилизации, то здесь вскрылось много бестолковщины. К сожалению, так часто бывает и по остальным направлениям», — отметил он.

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Путин подчеркнул, что начатый процесс мобилизации поможет России решить все возникшие проблемы на призывных пунктах в дальнейшем.

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«Видимо, оно там долго накапливалось. Не начни мы этим заниматься, то и всех проблем бы не увидели», — добавил российский лидер.

Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В ряды Вооруженных сил призовут лиц, прошедших воинскую службу, обладающих боевым опытом и имеющих востребованную в настоящий момент военно-учетную специальность.

Ранее на совещании Совета безопасности РФ Путин заявил, что украинские власти предприняли попытку подорвать сегмент газопровода «Турецкий поток».

Владимир Путин

Частичная мобилизация в РФ

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