26 мая 2023, 15:23
Российскому бизнесу пообещали снижение административной нагрузки
Президент Путин пообещал снижение административной нагрузки на бизнес
Действующие нормы административной нагрузки на российский бизнес требуют пересмотра в сторону уменьшения. Об этом на встрече с членами общественной организации «Деловая Россия» заявил президент Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что именно при участии предпринимателей власти начали системную работу над снижением проверок, упрощением подачи обязательных отчетов и пересмотром нормативных актов, влияющих на работу бизнеса.Путин отметил, что процесс оказался очень долгим, потому что на смену реформированных требований пришли новые, которые оказались также неэффективны. Поэтому дальнейшее обсуждение дальнейших изменений по снижению административной нагрузки надо продолжать.
Реклама
«Такой живой диалог всегда был и будет востребован, будем и дальше двигаться в этом направлении, опираясь в первую очередь на мнение предпринимателей, действуя в ваших интересах, а значит в интересах коллективов предприятий и в интересах всей нашей экономики, всей страны», — сказал глава государства.
В 2019 году в правительстве России появился Департамент регуляторной политики целью которого стала реформа государственного контроля и надзора, о которой объявил президент России Владимир Путин. Речь шла по полной замене старых норм обязательных требований к предпринимателям и сокращение проверок бизнеса.
Бизнес
Владимир Путин
Реклама
Реклама