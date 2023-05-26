Власть 26 мая 2023, 15:23 Российскому бизнесу пообещали снижение административной нагрузки Президент Путин пообещал снижение административной нагрузки на бизнес РИА «Новости»

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Действующие нормы административной нагрузки на российский бизнес требуют пересмотра в сторону уменьшения. Об этом на встрече с членами общественной организации «Деловая Россия» заявил президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что именно при участии предпринимателей власти начали системную работу над снижением проверок, упрощением подачи обязательных отчетов и пересмотром нормативных актов, влияющих на работу бизнеса.

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«Такой живой диалог всегда был и будет востребован, будем и дальше двигаться в этом направлении, опираясь в первую очередь на мнение предпринимателей, действуя в ваших интересах, а значит в интересах коллективов предприятий и в интересах всей нашей экономики, всей страны», — сказал глава государства.

В 2019 году в правительстве России появился Департамент регуляторной политики целью которого стала реформа государственного контроля и надзора, о которой объявил президент России Владимир Путин. Речь шла по полной замене старых норм обязательных требований к предпринимателям и сокращение проверок бизнеса.