Власть 28 августа 2023, 16:48 Путин назвал расширение БРИКС главным итогом саммита в Йоханнесбурге Президент России Путин и премьер Индии Моди обсудили итоги саммита БРИКС РИА «Новости»

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Итоги прошедшего в Йоханнесбурге XV саммита БРИКС стали главной темой телефонных переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Как сообщила пресс-служба Кремля, диалог лидеров двух стран прошел в понедельник, 28 августа.

Собеседники отметили значимость достигнутых договоренностей, главной из которых назвали предстоящее расширение БРИКС: оно увеличит рост влияния объединения на международной арене.

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Путин и Моди договорились о продолжении контактов в условиях предстоящего председательства России в БРИКС, которое начнется с 1 января 2024 года. Также участники беседы обменялись мнениями о предстоящем саммите G20, который пройдет в сентябре в Нью-Дели.

Владимир Путин еще раз поздравил Нарендру Моди с посадкой космической станции «Чандраян-3» в районе Южного полюса Луны. Глава государства подтвердил, что Россия продолжит дальнейшее сотрудничество с Индией в космической сфере.

Также собеседники затронули вопросы российско-индийских отношений и стратегического партнерства. Они отметили позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества и отметили готовность к реализации новых проектов в сфере энергетики и расширения международной транспортно-логистической инфраструктуры.

Начиная с 2024 года, в БРИКС войдут Аргентина, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Такое решение по итогам саммита в Йоханнесбурге приняли лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южноафриканской Республики.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что новым участникам блока предстоит проявить себя и обменяться опытом со странами-основателями. Дипломат подчеркнул, что пока не видит новой волны приема в БРИКС, но Россия уделит приоритетное внимание Белоруссии и Казахстану.