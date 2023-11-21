Власть 21 ноября 2023, 23:35 Путин назвал приоритеты России Путин: поддержка материнства и детства — приоритет для России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поддержка материнства и детства, а также улучшение демографической ситуации в стране — одни из главных приоритетов России, заявил Владимир Путин. Приветственное слово российского президента зачитали на торжественном концерте, посвященном Дню матери.

«Вопросы поддержки материнства и детства, улучшение демографической ситуации, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей — в числе ключевых стратегических приоритетов», — заявил Путин.

Реклама

Президент отметил, что именно в семье формируется личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные идеалы и ценности.

День матери в России отмечают в последнее воскресенье осени. В этом году праздник пришелся на 26 ноября.

Власти Москвы подготовили к Дню матери праздничную программу. В столице пройдут бесплатные лекции, вебинары и консультации с психологами по теме детско-родительских отношений, тренинги и мастер-классы для женщин и их детей.