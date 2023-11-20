Общество 20 ноября 2023, 13:55 Москвичам рассказали о мероприятиях в честь Дня матери Ракова: мастер-классы и лекции психологов проведут в честь Дня матери в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве ко Дню матери, который отмечают в России 26 ноября, подготовили специальную программу. Мероприятия будут проходить в течение всей недели в школах и колледжах, а также в семейных центрах и центрах московского долголетия. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Ко Дню матери мы подготовили большую программу, чтобы подзарядить московских мам положительными эмоциями и напомнить о важности заботы о себе, а их близким — помочь выразить благодарность, которую они иногда забывают показывать», — сообщила она.

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Так, в столице пройдут бесплатные лекции с популярными спикерами, вебинары и консультации с психологами по теме детско-родительских отношений, тренинги и мастер-классы для женщин и их детей и день открытых дверей в центрах московского долголетия, который напомнит о важности связи поколений.

Помимо этого, на ВДНХ представят фотографии матерей ХХ века из фондов Главархива Москвы. Выставка продлится до 10 декабря.

Подробнее ознакомиться с программой, записаться на лекции и подключиться к трансляциям можно на сайте «Добрая Москва».

Ранее москвичам рассказали о бесплатных мероприятиях, которые проведут в Музее Паустовского в выходные.