Путин назвал преимущества серийного выпуска автомобилей Aurus

Российский президент Владимир Путин заявил, что серийный выпуск автомобилей Aurus усилит присутствие российских машин на международном рынке. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сегодня глава государства выступил на церемонии запуска серийного производства автомобиля.

«Рассчитываем, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских машин на международном рынке. Даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции», — сказал Путин.

Он отметил, что большая работа предшествовала сегодняшнему торжественному событию, в которую были вовлечены тысячи специалистов — инженеры, конструкторы, проектировщики со всей страны. Президент подчеркнул, что все они справились с поставленной задачей.

«Можно сказать, что впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса», — сказал Путин.

По его словам, открытие производственной площадки в Татарстане станет еще одним стимулом для развития региона. Как выяснилось, около 70% поставщиков комплектующих для автомобилей Aurus — это российские компании. Серийное производство позволит им освоить новые технологии и получить дополнительные заказы.

Российский президент назвал Aurus достойным и качественным автомобилем, который в полной мере соответствует мировым стандартам.