Работавший в Кремле повар рассказал о любимой еде Путина

Среди кулинарных предпочтений президента России Владимира Путина первое место занимает мясо. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев больше интересуется рыбой под кисло-сладким соусом. Об этом в беседе с журналом Paris Match рассказал повар Жером Риго, работавший в Кремле до 2012 года.

Он отметил, что раскрыть подробности всей своей работы не может, так как обязан хранить государственную тайну. Но Риго поделился, что проверка продуктов для блюд Путина была чрезвычайно серьезной.

«Мне нужно было ждать разрешения, чтобы накрыть стол для президента под пристальным наблюдением врачей и военных», — отметил он.

Жером Риго отметил, что несмотря на сложность и секретность работы в России ему невероятно понравилось.

«Русские — очень открытые люди. Они часами могут сидеть за столом и долго и разговаривать. При этом начать они могут с водки, а потом пробовать все блюда. Они испытывают особое уважение к хлебу, потому что помнят о голоде», — рассказал повар.

Занимавший ранее пост директора комбината питания «Кремлевский» Виктор Беляев рассказал, какие супы любили правители СССР и России. Он отметил, что Сталин предпочитал, чтобы к столу подавали наваристые мясные бульоны, харчо или солянку. Брежнев отдавал предпочтение борщу и супам из баранины с крупой. Сегодня президент Владимир Путин чаще всего заказывает супы-пюре, но также не отказывается от ухи.