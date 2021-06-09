Путин назвал попытку разделить народы Украины на коренные и некоренные похожей на идеи нацистской Германии
Президент Украины Владимир Зеленский предложил исключить русских из числа коренных народов страны. Российский лидер Владимир Путин назвал попытки разделить народы похожими на идеи нацистской Германии.
«Говорить о русских как о некоренном народе просто некорректно, это смешно и глупо. Это не соответствует истории абсолютно», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1».
Ситуацию на Украине российский лидер сравнил с практикой нацистской Германии. Путин задался вопросом, что делать людям со смешанной кровью. По его словам, не хватало, чтобы жителям стали измерять черепа, как это делали в Германии.
Президент подчеркнул, что Украина появилась как порождение советского периода, поэтому нельзя разделять народы. Он добавил, что прокомментирует предложение Зеленского более основательно чуть позже.
Ранее Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины». В своем документе президент предложил исключить русских из числа коренных народов страны. Законопроект отметили как неотложный.