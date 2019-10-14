Путин назвал переговоры в Эр-Рияде конструктивными и деловыми

Президент России Владимир Путин сообщил, что во время переговоров в Саудовской Аравии удалось договориться о расширении и поощрении торговых отношений между странами.

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На заседании российско-саудовского экономического совета он назвал состоявшиеся переговоры конструктивными и деловыми.

«В ходе состоявшихся у нас сегодня и с королем Саудовской Аравии, и с наследным принцем абсолютно конструктивных, деловых переговоров, мы условились всячески поощрять инициативы предпринимательского сообщества, направленные на расширение торговых связей», — цитирует его «Интерфакс».

Путин также назвал созданный совет прекрасной возможностью для прямого диалога бизнеса, а Саудовскую Аравию оценил как одного из ведущих экономических партнеров России.

Глава государства назвал позитивной и взаимовыгодной кооперацией партнерство Российского фонда прямых инвестиций и Публичного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

Путин сообщил о новых договоренностях, касающихся поставок российской сельхозпродукции Эр-Рияду, и упомянул соглашения в области освоения космоса, энергетики, цифровых технологий и банковского дела.

Первым совместным инвестиционным проектом в сфере лизинга самолетов станет компания ROAL. Объем вложений составит 600 миллионов долларов.