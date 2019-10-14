Россия и Саудовская Аравия создадут компанию для лизинга пассажирских самолетов в РФ

«Консорциум международных инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), а также немецкой финансовой группой KGAL GmbH & Co. KG объявляет о создании ROAL — компании, сфокусированной на создании лидера в области лизинга пассажирских самолетов в России», — сказали в ведомстве.

Заявление было сделано в рамках визита российской делегации во главе с лидером России Владимиром Путиным в Саудовскую Аравию. Предполагается, что проект позволит российским перевозчикам получать гражданские самолеты в долгосрочную аренду, и тем самым увеличит количество направлений и рейсов.

«Мы ожидаем, что компания займет лидирующие позиции на российском рынке авиаперевозок. Это позволит российским перевозчикам расширять свой парк на выгодных условиях и, соответственно, увеличивать количество предлагаемых маршрутов, что создаст дополнительные преимущества для пассажиров», — объяснил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.