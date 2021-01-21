Путин призвал стабилизировать цены на жилье

Российский лидер напомнил, что строители к концу десятилетия должны увеличить ежегодный объем вводимого жилья до 120 миллионов квадратных метров, чтобы не менее пяти миллионов семей могли улучшить свои жилищные условия.

Строительную отрасль уже поддержали путем запуска программы льготной ипотеки под 6,5%. В рамках этой программы выдали кредиты на сумму около триллиона рублей. 350 тысяч семей купили себе жилье на первичном рынке. Объемы ввода новых жилых домов растут. Но при этом появились и проблемы.

«В отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер предложил участникам заседания обсудить, как выровнять ценовую ситуацию на рынке. В качестве одной из идей он предложил увеличить объем предложений на рынке.

«Рассчитываю услышать сегодня о конкретных мерах и действиях на этот счет», — подчеркнул президент.

Путин уже говорил о необходимости реагировать на повышение цен на жилье. В конце 2020 года на заседании Госсовета он отмечал, что рынок отреагировал на появление льготной ипотеки повышением цен. Президент отмечал, что если так продолжится и дальше, то сама идея льготной ипотеки будет полностью нивелирована, так как она перестанет быть выгодной для граждан.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых стартовала в России в мае 2020 года. Воспользоваться такой ставкой можно будет до 1 июля 2021 года. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут приобрести жилье в новостройке при кредите не более 12 миллионов рублей. В других регионах стоимость квартиры должна быть не более шести миллионов рублей.