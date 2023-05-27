Власть 27 мая 2023, 21:56 Путин назвал невозможным отмену наследия мировой культуры в России Президент Путин заявил о бережном отношении России к мировой культуре РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что в России невозможно представить попытки отменить наследие мировой культуры. Об этом он сказал в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида». Трансляция велась на сайте Кремля.

России не нужны грубо навязанные ориентиры или стандарты извне, подавляющие любую самобытность, отметил глава государства. А те, кто пытается «отменить» российскую культуру, наказывают прежде всего самих себя и свои народы.

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«Мы с огромным уважением относимся к наследию мировой культуры. В нашей стране просто невозможно представить попытки его „отменить“. Но, глядя на то, что происходит в мире, мы все отчетливее понимаем: нам не нужны ориентиры или стандарты, грубо навязанные извне, которые подавляют любую самобытность и оригинальность развития», — сказал президент.

Сейчас, отметил глава государства, для россиян наступило время самоопределения, борьбы за право быть самими собой. Культура и искусство, призванные объединять людей, на сегодня оказались в эпицентре геополитического противостояния.

Ранее сообщалось, что в Крыму 27 мая открыли Академию творческих индустрий «Меганом». Ее создавали по решению президента России Владимира Путина.