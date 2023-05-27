Общество 27 мая 2023, 21:47 Академия творческих индустрий открылась в Крыму Кириенко побывал на открытии Академии творческих индустрий в Крыму РИА «Новости»

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Академию творческих индустрий «Меганом» открыли 27 мая в Крыму. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил торжественное мероприятие и обратился к его участникам. Об этом сообщила пресс-служба арт-кластера «Таврида».

«Несколько лет назад все начиналось с палаток и фанерных домиков, а сегодня мы открываем большой современный образовательный центр. Участники проекта здесь не просто гости, а полноценные соавторы», — отметил он.

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Во время выступления Кириенко отметил, что «Меганом» представляет собой осуществившуюся мечту тысяч творческих людей, ставших участниками проекта.

Политик также напомнил, что академию «Меганом» создали по решению президента России Владимира Путина. По его словам, она станет «пространством совместной деятельности, которое показывает, что Россия — это страна возможностей».

Общая площадь академии занимает 27 гектаров. На территории находятся пять корпусов со 180 номерами для участников образовательных программ. В помещениях, которые оснастили различными активностями, может расположиться до 900 человек.