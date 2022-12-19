Важное 19 декабря 2022, 21:40 Путин назвал нецелесообразным поглощение Россией Белоруссии Путин: у России нет планов поглощать Белоруссию Пресс-служба Кремля

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У России нет интереса, чтобы поглощать какую-либо страну. В этом нет никакой целесообразности. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Так президент прокомментировал вопрос о возможности поглощения Россией Белоруссии. Путин отметил, что в отношениях двух стран этот вопрос стоит не так. Он пояснил, что в ходе переговоров с белорусским лидером обсудил вопрос ценообразования в энергетическом секторе.

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«Там тоже прозвучало про поглощение. Но дело совсем не в этом, а, как сказал президент Белоруссии, чтобы ценообразование было справедливым. Поэтому вопрос не в поглощении, а согласовании экономической политики. Как это делается во многих других интеграционных объединениях», — подчеркнул Путин.

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Президент России добавил, что все эти слухи о «поглощении» распространяют недоброжелатели, которые стараются затормозить интеграционный процесс, чтобы не получить

Работа по интеграционному процессу между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства продолжается. Как отметил на пресс-конференции в Минске Владимир Путин, стороны уже провели 600 мероприятий из тысячи запланированных на ближайшие годы.