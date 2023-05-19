Власть 19 мая 2023, 21:21 Источник в Кремле объяснил слова Путина о недоумках Shot: президент Путин назвал недоумками только людей с неонацистским мышлением РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин, назвав врагов России недоумками, имел в виду только людей с неонацистским мышлением, сообщил источник Telegram-канала Shot в Кремле. По его словам, всем западным политикам не стоит воспринимать эти слова на свой счет.

Собеседник издания отметил, что Владимир Путин не имел в виду весь «коллективный Запад», когда говорил о противостоящих России недоумках. Источник уточнил, что партнерам не стоит «обижаться» на произнесенную российским лидером речь. Shot добавил, что глава государства находится в Пятигорске, там же он будет 20 мая, где встретится с главами южных регионов страны.

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Днем 19 мая Владимир Путин высказался о противниках России, придерживающихся неоколониальных взглядов. По словам президента, эти люди зря пытаются навредить РФ — они просто не понимают, что разнообразие лишь укрепляет общество. Глава государства назвал их недоумками и добавил, что в конкурсе недоумков они все равно заняли бы только второе место. Из-за особенностей своего развития и поведения.