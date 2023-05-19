Власть 19 мая 2023, 15:40 Путин назвал недоумками противников России Президент Путин: противники России — недоумки, не понимающие национального разнообразия Пресс-служба Кремля

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Выступающие против РФ люди с неоколониальным мышлением не понимают, что разнообразие делает российское общество сильнее, заявил президент Владимир Путин. По его словам, из-за особенностей своего развития на конкурсе недоумков они бы заняли только второе место. Выступление главы государства транслировали в эфире телеканала «Россия 24».

Путин подчеркнул, что желающие навредить России зря рассчитывают на эффект, ради которого стараются.

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«Я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки. И на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки», — резюмировал президент.

Глава государства добавил — противники страны не понимают, что их действия в условиях агрессии и внешнего давления лишь укрепляют многонациональный народ России.

Одним из таких людей назвали бывшего госсекретаря Генри Киссинджера. По мнению автора Telegram-канала «Голос Мордора», американский политик — хитрый и изворотливый человек, мечтающий об уничтожении РФ.