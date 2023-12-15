Власть 15 декабря 2023, 21:09 Путин назвал настоящий источник власти в России Президент Путин назвал народ единственным источником власти в России РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин вечером 15 декабря встретился с руководителями фракций в Госдуме. В ходе встречи глава государства назвал народ единственным источником власти, сообщила пресс-служба Кремля.

С президентом встретились Владимир Васильев, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Алексей Нечаев и Леонид Слуцкий. Присутствовали и председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также первый замглавы администрации глава государства Сергей Кириенко.

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«Именно народ — и только народ России — единственный источник власти в нашей стране», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент поздравил собравшихся с 30-летием Конституции и добавил, что главный документ страны создал прочные гарантии соблюдения прав и свобод россиян. По словам Путина, внесенные в 2020 году правки расширили полномочия и укрепили влияние Федерального Собрания.

Днем 14 декабря глава государства провел прямую линию, в ходе которой ответил на 67 вопросов жителей страны и журналистов. Мероприятие длилось более четырех часов. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент остался доволен общением.