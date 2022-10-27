Волонтеры из Дзержинского помогли жителям Мариуполя получить продукты и теплые вещи | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 11:51 Волонтеры из Дзержинского помогли жителям Мариуполя получить продукты и теплые вещи

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Трое активистов из Дзержинского отправились в Мариуполь в составе 21-го добровольческого десанта «Молодой Гвардии» «Единой России» и «Волонтерской роты». Они трудятся в гуманитарном центре, где помогают всем нуждающимся жителям.

Каждые два дня волонтеры помогают раздавать хлеб, доставляют продукты на полевую кухню, разгружают машины с медикаментами и делают другие добрые дела. Так, активист Никита Гагарин рассказал, что на свои деньги купил с ребятами обувь для бабушки, которую они встретили на улице.

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«Инвалид I группы в возрасте под 90 лет медленно шла и водила перед собой руками. Она попросила еды, воды, зимнюю шапку, теплые вещи. Сама была в тряпочных тапочках. Нас тронула эта ситуация, и мы на собственные средства купили ей обувь», — рассказал он.

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Лидер «Молодой гвардии» рассказал, что 22 октября в городе провели турнир по футболу для детей шести-восьми лет. Для них подготовили кубки, медали, грамоты и игрушки.

Волонтеры из Дзержинского пробудут в Мариуполе до конца октября, но вернутся через месяц с новой партией гуманитарного груза. Никита Гагарин признался — видит свою задачу не только в помощи жителям, но и в том, чтобы рассказать всем об увиденном в разрушенном городе.

«Мои впечатления невозможно описать словами. Камера тоже не передаст эмоции жителей, которые не имеют элементарных вещей. На улице холодно, в городе, разрушенном на 85%, нет отопления и газа», — сказал он.

Ранее губернатор пригласил в регион проживающих близко к зоне СВО. Он заявил, что Подмосковье готово оказать им поддержку.