Путин назвал любовь к Родине основой жизни россиян

Любовь к своей стране объединяет россиян. Это чувство передается от родителей к детям. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании «Мир», которое дал в преддверии 9 мая. Также Путин рассказал и о своей семье.

Его родители были простыми людьми из рабочей среды. Они все делали для роста и становления своего сына, готовили его к взрослой жизни. По словам президента, в основе отношений родителей к нему была любовь. Те же чувства распространялись на их близких и друзей. Любовь была главным жизненным смыслом его отца и матери.

Позже российский лидер осознал, что это чувство означает, «что мы должны дорожить всем, что составляет основу нашей жизни».

«И это в первую очередь Родина… Думаю, что это — основа всей нашей жизни, на которую опирается вся российская история. Она осознанно или неосознанно передается и нам от поколения к поколению. В данном случае от поколения победителей», — подчеркнул глава государства.

Он считает, что современным людям нужно поучиться любви к родине у тех, кто воевал во время Великой Отечественной войны.

Путин не раз называл День Победы священным праздником. В этом году 9 мая президент возложит цветы к могиле неизвестного солдата и обратится к россиянам. Большинство праздничных мероприятий из-за коронавируса временно отложили.