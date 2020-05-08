Путин вспомнил, как работал разведчиком

Владимир Путин дал интервью в преддверии Дня Победы. В нем президент России в том числе рассказал о своей службе в органах государственной безопасности.

В КГБ Путин попал после окончания Ленинградского государственного университета. По его словам, в основном он работал по линии нелегальной разведки. Об этом сообщила телерадиокомпания «Мир».

«Нас там воспитывали в духе исключительной преданности Отечеству. Но не дай бог нам попасть в то положение, в которое попали в 1941 году наши отцы и деды», — отметил президент.

Помня о том подвиге, люди должны выстраивать свое поведение в современном мире, считает российский лидер. По его мнению, нужно перенять у предков их отношение к Родине и Отечеству, «особенно, если оно в опасности».

Массовые праздничные мероприятия по случаю 75-летия со Дня Победы в России решили временно отложить из-за пандемии коронавируса. Однако 9 мая пройдет авиапарад, а вечером прогремит салют. Кроме того, в акции «Бессмертный полк» можно будет поучаствовать онлайн.

В свою очередь в этот день Путин возложит цветы к могиле неизвестного солдата, а также из Александровского сада обратится к россиянам.