Власть 25 февраля 2024, 12:21 Путин назвал Крым неотъемлемой частью России Президент Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин назвал Крым неотъемлемой частью России. Глава государства обратился к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней».

«Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор — навеки быть с Россией. Сегодня Крым и Севастополь — ее неотъемлемая часть», — подчеркнул он.

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Путин указал на огромный вклад этих регионов в укрепление единства и безопасности России.

По словам президента, история Крыма неотделима от истории РФ. Он напомнил о великих духовных, ратных святынях российского народа, уникальных памятниках археологии и культуры, находящихся на крымской земле.

Глава государства уверен, что книга, вышедшая в честь 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, заинтересует самую широкую аудиторию читателей.

Ранее турецкий политик Унвер Сель призвал Украину отказаться от намерений военной интервенции в отношении Крыма. По его словам, это может привести к третьей мировой войне.