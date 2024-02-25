Мир 25 февраля 2024, 04:30 Турецкий политик заявил об угрозе третьей мировой войны из-за Крыма Турецкий политик Сель: попытка Украины захватить Крым приведет к мировой войне РИА «Новости»

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Попытка военной интервенции Украины в отношении Крыма приведет к третьей мировой войне. Об этом РИА «Новости» заявил председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель.

«Украина не должна рассматривать вариант военной интервенции против Крыма. Это явно означает третью мировую войну», — отметил политик.

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Если нынешнее неонацистское правительство совершит те же ошибки, что и нацисты в прошлом, то народ Крыма будет противостоять им, как и раньше, заявил Сель.

По словам турецкого политика, у полуострова в 2014 году не было другой альтернативы, кроме как стать частью Российской Федерации. Попытки вынести на обсуждение решение, принятое на референдуме, бесполезны, вопрос закрыли в 2014 году.

Крым передали Украинской ССР вопреки действовавшему в тот момент советскому законодательству. Киеву следует признать ошибку и исправить ее, заявили в Совфеде.