Путин назвал главную цель России

По словам главы страны, цель государства не в том, чтобы нравиться кому-то, а в том, чтобы развиваться и укреплять себя.

«Вы сказали, что кому-то не нравится то, что мы делаем. Это очень странно, потому что мы никому не мешаем», — сказал президент.

Путин уточнил, что имеет в виду духовное, внутреннее укрепление. Именно этим он объяснил необходимость прописать в Конституции понятие семьи и защиту традиционных ценностей.

Ранее Путин заявил, что страна должна избегать межрелигиозных конфликтов. По его мнению, они могут долго тлеть. В среду глава государства встретился с представителями религиозных конфессий.

Кроме того, президент назвал провокаторами тех, кто оскорбляет верующих, прикрываясь свободой слова, и тех, кто оправдывает насилие. Поэтому нужно сделать все необходимое, чтобы в России не было провокаций, нетерпимости и насилия на почве межконфессиональных разногласий. Также он отметил, что сейчас в мире происходят большие перемены и традиционные ценности все чаще сталкиваются с серьезными вызовами.