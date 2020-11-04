Путин назвал провокаторами тех, кто оскорбляет чувства верующих
«Межрелигиозные конфликты могут тлеть годами, надо сделать все, чтобы избежать такого в России, для нас межрелигиозный мир — это основа основ», — передает РИА «Новости» слова президента.
Кроме того, президент назвал провокаторами тех, кто оскорбляет верующих, прикрываясь свободой слова, и тех, кто оправдывает насилие. Поэтому нужно сделать все необходимое, чтобы в России не было провокаций, нетерпимости и насилия на почве межконфессиональных разногласий, сообщает ТАСС.
Российский президент также отметил, что сейчас в мире происходят большие перемены и традиционные ценности все чаще сталкиваются с серьезными вызовами.
Ранее Владимир Путин напомнил, что у россиян есть не только права, но и обязанности. В День народного единства он заявил, что нельзя забывать про чувства долга перед своей Родиной.