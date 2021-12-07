Путин назвал главную проблему российской экономики

Президент РФ Владимир Путин озвучил главную проблему российской экономики на сегодняшний день. По его словам, в 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции, которая сейчас показывает активный рост, к целевому уровню.

«Главной проблемой сегодня и для экономики, и для граждан является рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%», — сообщил на транслировавшемся в Сети совещании российский лидер.

Путин также отметил, что необходимо обеспечить рост реальных доходов граждан не ниже 2,5%. При этом он предложил бороться с растущей инфляцией с помощью увеличения предложения на рынке, прежде всего по продуктам.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин назвал инфляцию главной угрозой для развития ипотеки. По его словам, сложившаяся в стране экономическая ситуация угрожает ее развитию. Для того, чтобы выполнить все национальные проекты и поставленные президентом задачи, необходимо применить новые решения, отметил он.