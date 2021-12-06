Хуснуллин назвал инфляцию угрозой для развития ипотеки

Сложившаяся экономическая ситуация угрожает развитию ипотеки в стране. Чтобы достичь всех поставленных целей, необходимо применять новые решения. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы совершенно четко видим, что, как говорится, разогнали экономику, стройку, но сейчас видим серьезные угрозы, связанные с инфляцией, связанные с развитием ипотеки», — привело слова вице-премьера РИА «Новости».

Хуснуллин добавил, что для выполнения всех национальных проектов и поставленных президентом задач необходимо подобрать новые решения. Также он отметил важность нахождения новых ответов на вызовы, которые ставят мировая инфляция и экономическая ситуация.

«Базово у нас подготовлены предложения, которые мы готовы обсудить в дальнейшем ходе проведения совещания», — заключил вице-премьер.

Ранее девелоперы и эксперты предупредили россиян о повышении цен на жилье перед Новым годом. Стоимость квартир в новостройках уже успела вырасти почти на 30%, а жилье на вторичном рынке подорожало на 25%. Новая волна повышенного спроса должна начаться уже в декабре. Его будут подстегивать падение рубля и возможный подъем ключевой ставки.