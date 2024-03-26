Власть 26 марта 2024, 16:52 Путин назвал главной задачей России борьбу за суверенитет Путин потребовал от прокуроров гибкого подхода к регулированию РИА «Новости»

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Россия ведет борьбу за сохранение своих жизненно важных интересов и за право дальнейшего суверенного развития в условиях противостояния конкурентам и противникам, которые используют для подавления страны соседнее государство. Поэтому сегодня важно достичь успеха во всех сферах достижения дальнейшей независимости. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Генпрокуратуры.

Глава государства подчеркнул, что сотрудники ведомства должны работать собранно и эффективно, чтобы внимательно следить за выполнением действующих норм и законов органами власти и простыми людьми.

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«В то же время ситуация непростая, и она требует творческого, гибкого подхода по всем сферам регулирования», — заявил Путин.

Президент добавил, что еще раз просит сотрудников прокуратуры не оставлять без внимания жалобы участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме того, необходимо четко следить за исполнением законов в экономической сфере, но каждый случай рассматривать отдельно.

«Не просто действовать по принципу „хватать и не пущать“, а лучше заниматься профилактикой. Добросовестным участникам экономической деятельности лучше вовремя подсказать, где они могут войти в опасную зону с точки зрения нарушения действующего закона», — пояснил Путин.

В ходе своего выступления на коллегии Генпрокуратуры он также потребовал от ведомства проявлять больше усилий в борьбе с коррупцией и строго наказывать тех, кто ворует деньги государства.