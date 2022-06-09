Путин назвал два возможных состояния для любого государства

Любая страна может находиться только в двух состояниях: быть суверенной либо чей-то колонией — третьего состояния нет. Об этом на встрече с молодыми предпринимателями заявил президент России Владимир Путин, написало РИА «Новости».

«Страна может быть либо суверенной, либо колонией, промежуточного состояния нет», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что если страна или группа стран не может принимать суверенные решения, то это колонии, а перспектив у колоний нет.

Ранее Путин сообщил, что Россию невозможно изолировать от остального мира, сама страна огораживаться не собирается.