Россию невозможно обнести забором — Путин
Россию невозможно обнести забором, заявил президент Владимир Путин. Так он прокомментировал ограничения, которые вводит против страны Запад.
Такое заявление Путин сделал на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.
«Невозможно такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить», — отметил российский лидер.
Он также подчеркнул, что Россия не станет наступать на те же грабли, что и СССР: экономика страны продолжит оставаться открытой.