Россию невозможно обнести забором, заявил президент Владимир Путин. Так он прокомментировал ограничения, которые вводит против страны Запад.

Такое заявление Путин сделал на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.

«Невозможно такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить», — отметил российский лидер.

Он также подчеркнул, что Россия не станет наступать на те же грабли, что и СССР: экономика страны продолжит оставаться открытой.