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    09 июня 2022, 17:08

    Россию невозможно обнести забором — Путин

    Нина Петлинова

    Россию невозможно обнести забором, заявил президент Владимир Путин. Так он прокомментировал ограничения, которые вводит против страны Запад.

    Россию невозможно обнести забором — Путин

    Такое заявление Путин сделал на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.

    «Невозможно такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить», — отметил российский лидер.

    Он также подчеркнул, что Россия не станет наступать на те же грабли, что и СССР: экономика страны продолжит оставаться открытой.