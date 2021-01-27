Путин заявил о конце цивилизации в случае глобального конфликта

Президент России Владимир Путин считает, что существует вероятность срыва в мировом развитии, что означает борьбу «всех против всех». По словам главы государства, горячий глобальный конфликт сегодня означал бы конец цивилизации. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, не предпринимать ничего для того, чтобы этого не случилось. Тем более, есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех», — передает РИА «Новости» его слова.

Президент отметил, что происходит «ослабление международных институтов», увеличивается количество региональных конфликтов, а также деградирует система глобальной безопасности. Он напомнил, что неспособность и неготовность разрешать «подобные проблемы по существу» в XX веке обернулись Второй мировой войной.

«Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен, очень на это надеюсь, он означал бы конец цивилизации», — сказал президент.

Путин также заявил в среду, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет является шагом в правильном направлении в сфере глобальной безопасности, уточнил RT.