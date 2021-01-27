Путин заявил о конце цивилизации в случае глобального конфликта
«Ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, не предпринимать ничего для того, чтобы этого не случилось. Тем более, есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех», — передает РИА «Новости» его слова.
Президент отметил, что происходит «ослабление международных институтов», увеличивается количество региональных конфликтов, а также деградирует система глобальной безопасности. Он напомнил, что неспособность и неготовность разрешать «подобные проблемы по существу» в XX веке обернулись Второй мировой войной.
«Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен, очень на это надеюсь, он означал бы конец цивилизации», — сказал президент.
Путин также заявил в среду, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет является шагом в правильном направлении в сфере глобальной безопасности, уточнил RT.