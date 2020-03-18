Путин назвал более 70% россиян средним классом

Владимир Путин рассказал, что средним классом в России себя могут считать более 70% людей. При этом президент сослался на методику оценки Всемирного банка.

По его словам, главная задача властей — укрепить положение этой части общества и сделать все для повышения ее доходов. Об этом Путин заявил в интервью ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что в каждой стране свой средний класс и он разный. Президент считает неправильным сравнивать уровень жизни среднего класса в РФ с доходами этой же прослойки людей в США, Франции, Германии.

Путин добавил, что по методике Всемирного банка к среднему классу можно отнести тех, чьи доходы в полтора раза выше минимального размера оплаты труда.

«У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — подчеркнул он.

Глава государства заметил, что средняя зарплата в России намного выше МРОТ. В 2019 году он составлял 11,28 тысячи рублей.

Ранее Владимир Путин утвердил дату голосования по поправкам в Конституцию. Свое мнение россияне смогут высказать 22 апреля. При этом президент отметил, что будет учитывать эпидемиологическую ситуацию в стране.

«Мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит», — подчеркнул он.