Путин назвал более 70% россиян средним классом
По его словам, главная задача властей — укрепить положение этой части общества и сделать все для повышения ее доходов. Об этом Путин заявил в интервью ТАСС.
Российский лидер подчеркнул, что в каждой стране свой средний класс и он разный. Президент считает неправильным сравнивать уровень жизни среднего класса в РФ с доходами этой же прослойки людей в США, Франции, Германии.
Путин добавил, что по методике Всемирного банка к среднему классу можно отнести тех, чьи доходы в полтора раза выше минимального размера оплаты труда.
«У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — подчеркнул он.
Глава государства заметил, что средняя зарплата в России намного выше МРОТ. В 2019 году он составлял 11,28 тысячи рублей.
Ранее Владимир Путин утвердил дату голосования по поправкам в Конституцию. Свое мнение россияне смогут высказать 22 апреля. При этом президент отметил, что будет учитывать эпидемиологическую ситуацию в стране.
«Мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит», — подчеркнул он.