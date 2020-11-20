Путин назвал бедность из-за коронавируса тревожной тенденцией

Российский президент Владимир Путин заявил, что бедность из-за пандемии — тревожная тенденция. По его мнению, это может сильно повлиять на объем глобального валового продукта в 2020 году. Сегодня президент выступил на саммите АТЭС.

«Тревожные тенденции наблюдаются в экономике, в социальной сфере. Из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц за чертой бедности <...> рискуют оказаться десятки миллионов человек», — передает ТАСС слова главы государства.

Он отметил, что глобальный объем ВВП в 2020 году может упасть на 4,4%.

В пятницу Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь. Функции этих ведомств он поручил передать Минцифры, сообщает РИА ФАН. Министерство станет правопреемником Роспечати и Россвязи по возникшим в результате судебных решений обязательствам. Ликвидация агентств произойдет в установленные законом сроки.

Накануне президент сообщил, что у народа всегда много претензий к государству. Он считает их обоснованными. Путин также добавил, что выполнение обещаний дает позитивную динамику.