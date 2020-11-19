Путин назвал претензии народа к государству «обоснованными»

Президент Владимир Путин заявил, что у народа всегда много претензий к государству. Но при этом добавил, что часто они обоснованные.

В четверг глава государства встретился с председателем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

«У граждан всегда много претензий к государству — и обоснованно, как правило. Но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития — в данном случае, в этом секторе экономики», — передает РИА «Новости» его слова.

Вчера Путин назначил новых врио губернатора двух областей. В Белгородской области будет руководить Вячеслав Гладков, а в Мордовии — Артем Здунов.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пока Владимир Путин не просил Федеральное собрание прекратить полномочия аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Накануне его обвинили в хищении более 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Тем не менее Песков добавил, что глава государства в курсе происходящего с задержанным аудитором.