Путин назначил нового главу канцелярии
Указ о назначении опубликован на портале правовой информации. Документ датирован 20 ноября.
С 2014 года канцелярией руководил Александр Голублев, который пришел в Кремль из правительства. Он умер 1 октября.
В телеграмме соболезнования Путин назвал его «опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком».
До Голублева главой канцелярии был Антон Кобяков, который с тех пор остается советником президента.
Канцелярия входит в администрацию главы государства, она занимается документооборотом.
Ранее Путин сменил глав Белгородской области и Мордовии. Врио белгородского губернатора стал бывший вице-премьер Ставропольского края Вячеслав Гладков. Руководить Мордовией назначен экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов.