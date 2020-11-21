Путин назначил нового главу канцелярии

Президент России Владимир Путин назначил нового главу своей канцелярии. Им стал Андрей Казаков, до этого занимавший пост замруководителя секретариата главы президентской администрации.

Указ о назначении опубликован на портале правовой информации. Документ датирован 20 ноября.

С 2014 года канцелярией руководил Александр Голублев, который пришел в Кремль из правительства. Он умер 1 октября.

В телеграмме соболезнования Путин назвал его «опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком».

До Голублева главой канцелярии был Антон Кобяков, который с тех пор остается советником президента.

Канцелярия входит в администрацию главы государства, она занимается документооборотом.

Ранее Путин сменил глав Белгородской области и Мордовии. Врио белгородского губернатора стал бывший вице-премьер Ставропольского края Вячеслав Гладков. Руководить Мордовией назначен экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов.