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    21 ноября 2020, 01:48

    Путин назначил нового главу канцелярии

    Кирилл Фролов

    Президент России Владимир Путин назначил нового главу своей канцелярии. Им стал Андрей Казаков, до этого занимавший пост замруководителя секретариата главы президентской администрации.
    Путин назначил нового главу канцелярии

    Указ о назначении опубликован на портале правовой информации. Документ датирован 20 ноября.

    С 2014 года канцелярией руководил Александр Голублев, который пришел в Кремль из правительства. Он умер 1 октября.

    В телеграмме соболезнования Путин назвал его «опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком».

    До Голублева главой канцелярии был Антон Кобяков, который с тех пор остается советником президента.

    Канцелярия входит в администрацию главы государства, она занимается документооборотом.

    Ранее Путин сменил глав Белгородской области и Мордовии. Врио белгородского губернатора стал бывший вице-премьер Ставропольского края Вячеслав Гладков. Руководить Мордовией назначен экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов.