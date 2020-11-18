Путин назначил новых врио губернатора двух областей
«Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Белгородской области», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Глава государства принял такое решение в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Политик уже наделен полномочиями сенатора. Известно, что Савченко подал заявление на отставку по собственному желанию.
Также сегодня Владимир Путин подписал указ о назначении Артема Здунова временно исполняющим обязанности главы Мордовии. В среду президент принял отставку главы региона Владимира Волкова.
В начале недели Владимир Путин подписал указ, в котором изменил состав Совета при российском президенте по развитию гражданского общества и правам человека.