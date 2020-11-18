Путин назначил новых врио губернатора двух областей

Президент Владимир Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области. Кроме того, сегодня назначен новый врио главы Мордовии. Им стал Артем Здунов.

«Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Белгородской области», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Глава государства принял такое решение в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Политик уже наделен полномочиями сенатора. Известно, что Савченко подал заявление на отставку по собственному желанию.

Также сегодня Владимир Путин подписал указ о назначении Артема Здунова временно исполняющим обязанности главы Мордовии. В среду президент принял отставку главы региона Владимира Волкова.

В начале недели Владимир Путин подписал указ, в котором изменил состав Совета при российском президенте по развитию гражданского общества и правам человека.