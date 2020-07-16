СК нашел «неопровержимые» доказательства причастности Фургала к убийствам

«Работа по раскрытию преступлений никогда не прекращалась, однако она значительно осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников», — заявила она.

Изначально имелись разрозненные показания отдельных свидетелей. В 2019 году удалось пополнить доказательную базу нужными сведениями и сделать вывод о причастности Фургала к организации убийств.

По версии следствия, Фургал и его соучастники пошли на убийство в коммерческих интересах. В частности, убийство Зоря связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу железобетонного завода, который при жизни купил погибший.

П о данным следствия, Булатов подозревал своего партнера Фургала в причастности к убийству Зоря. Тогда губернатор решил организовать его убийство. После он получил его долю в общем бизнесе — компании «МиФ», занимавшейся скупкой и перепродажей металлолома.

Спустя время обвиняемый открыл точку приема металла в одном из населенных пунктов Амурской области. Аналогичным бизнесом там занимался Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Фургал хотел вытеснить конкурента с рынка, поэтому потребовал изменить ценообразование или полностью отказаться от бизнеса. После он через соучастников организовал убийство Смольского. В гараж, где находилась жертва, бросили две гранаты, но потерпевший выжил.

Фургала задержали 9 июля в Хабаровске. После его перевезли в Москву, где отправили под стражу. Его обвиняют в организации убийств бизнесменов и покушении на убийство в 2004–2005 годах. Губернатор свою вину не признает. Под арестом он проведет два месяца.