facebook_pixel
    16 июля 2020, 18:02

    СК нашел «неопровержимые» доказательства причастности Фургала к убийствам

    Алена Макаренко

    Существуют неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского. Они имеются в распоряжении следствия. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, сообщили «Известия».

    «Работа по раскрытию преступлений никогда не прекращалась, однако она значительно осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников», — заявила она.

    Изначально имелись разрозненные показания отдельных свидетелей. В 2019 году удалось пополнить доказательную базу нужными сведениями и сделать вывод о причастности Фургала к организации убийств.

    По версии следствия, Фургал и его соучастники пошли на убийство в коммерческих интересах. В частности, убийство Зоря связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу железобетонного завода, который при жизни купил погибший.

    П о данным следствия, Булатов подозревал своего партнера Фургала в причастности к убийству Зоря. Тогда губернатор решил организовать его убийство. После он получил его долю в общем бизнесе — компании «МиФ», занимавшейся скупкой и перепродажей металлолома.

    Спустя время обвиняемый открыл точку приема металла в одном из населенных пунктов Амурской области. Аналогичным бизнесом там занимался Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Фургал хотел вытеснить конкурента с рынка, поэтому потребовал изменить ценообразование или полностью отказаться от бизнеса. После он через соучастников организовал убийство Смольского. В гараж, где находилась жертва, бросили две гранаты, но потерпевший выжил.

    Фургала задержали 9 июля в Хабаровске. После его перевезли в Москву, где отправили под стражу. Его обвиняют в организации убийств бизнесменов и покушении на убийство в 2004–2005 годах. Губернатор свою вину не признает. Под арестом он проведет два месяца.